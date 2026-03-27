Failliete GGZ-instelling met locaties in Brabant maakt doorstart

GGZ-instelling Phitaal, die onlangs failliet is verklaard, maakt een doorstart onder de naam Mentaal Beter Vitaalpunt. De zorginstelling, die zich richt op gespecialiseerde behandeling van psychosomatische klachten, hervat haar activiteiten in Oosterhout en Eindhoven.

Ook in Nijmegen, Roermond, Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht gaan de activiteiten verder. Ongeveer 200 van de 260 medewerkers maken de overstap naar de nieuwe organisatie. In totaal heeft de instelling zo’n 3.500 cliënten.

De locatie in Rijnmond maakt geen deel uit van de doorstart. De zorg in de vestiging in Utrecht was al eerder afgebouwd.

Mentaal Beter valt onder de Mental Care Group. Het bedrijf meldde zich eerder bij de curator om de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken.

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die (mede) veroorzaakt of verergerd worden door psychische factoren, zoals stress, angst en of spanning.