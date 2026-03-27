Thomas (29) krijgt vlak voor Paaspop bekende zanger in zijn kledingwinkel

Nog een week en dan barst het feest los op festivalopener Paaspop in Schijndel. Die dagen is er veel reuring in en rond het dorp. Ook veel winkeliers merken dat de festivalgangers vaak nog snel even wat laatste dingen komen halen voor het weekend. Zo ook sommige artiesten, zoals Marco Schuitmaker. Hij liep zomaar even binnen in de kledingwinkel van de 29-jarige Thomas. "Kennelijk had hij nog wat dingen nodig voor zijn optreden."

Thomas herinnert zich het nog goed, als hij denkt aan één van zijn bijzonderste herinneringen aan het festival. Twee jaar geleden liep de artiest, net voor zijn eerste optreden op Paaspop, zomaar kledingwinkel Vousten binnen. "Ik zat boven te werken en zag op de camera’s een bekend gezicht." "Ik dacht, ik ga toch even kijken", vertelt hij. In de winkel stond op dat moment zijn vader om mensen te helpen. "Die kende hem niet, maar ik wel. Ik heb zijn muziek ook in mijn playlist staan, dus daar kende ik hem van. Toch wel leuk als je dan een bekend iemand binnen hebt. Het was een gezellige gast, heel normaal." De artiest, die bekend is van onder andere het liedje Engelbewaarder, heeft vervolgens meerdere dingen gepast. "En hij heeft samen met ons koffie gedronken. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Hij vroeg ook nog wat dingen over Paaspop, want volgens mij was het zijn eerste keer. Hij vroeg aan mij wat hij kon verwachten. Ik ga al aardig wat jaren naar het festival, dus ik kon hem wel de details vertellen."

Jouw Paaspop-verhaal Omroep Brabant is er tijdens het festival bij, maar is ook in de dagen daarvoor op zoek naar verhalen of anekdotes. Wil jij je verhaal delen over wat Paaspop voor jou of voor Schijndel betekent? Of heb je een ander verhaal? Laat het dan weten! Mail naar [email protected]

Het familiebedrijf is inmiddels honderd jaar een begrip in Schijndel, maar ook ver daarbuiten. En in al die tijd is Marco Schuitmaker is niet de enige bekende in het klantenbestand van de Schijndelse onderneming. "Robbie Williams is klant bij ons, maar ook Sylvester Stallone." "Die koopt schoenen bij ons", vult hij aan. In de winkel in Schijndel hangt een foto van de Amerikaanse acteur, die onder meer bekend is door zijn rollen als bokser Rocky Balboa en Rambo. "Hij staat erop samen met zijn broer Frank én schoenen van ons. Het viel me op dat hoewel hij in mijn hoofd als Rambo groot en sterk was, hij een relatief kleine voet heeft", zegt hij met een lach. Naast de fysieke winkel in Schijndel verkoopt Thomas veel kleding online. Een goede vriend en klant van hen komt uit Amerika. Via hem leerde de vader van Thomas de broer van de acteur kennen. "Toen zijn we samen met hem, mijn vader en ik gaan kleiduifschieten. Later heeft ons pap dat ook nog met Sylvester Stallone gedaan."

Thomas wijst hier één van de bekendste klanten aan (foto: Tom Berkers).

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Thomas én de kledingzaak. Sinds januari heeft hij, samen met zijn vriendin, het stokje overgenomen van zijn ouders. "Ik ben 29. Dat is best jong. We zijn best wel internationaal georiënteerd. We hebben een magazijn in Los Angeles en Hong Kong. Daar liggen oneindige groeikansen." Op zijn kantoor hangt een wereldkaart met daarop punaises van alle klanten over de hele wereld. "Maar de winkel in Schijndel vind ik het allerleukste en is superbelangrijk. Wat we online doen is een hele andere tak van sport. We hebben klanten in 38 landen op dit moment." "Het is hard werken, maar ik kom uit een ondernemersgezin", vertelt hij. "Dan ben je niet anders gewend dat het zeven dagen in de week en bijna 24 uur per dag over de zaak gaat. Vanaf mijn veertiende werd verwacht dat ik hier kwam werken. Ik haal er veel voldoening uit. Als je doet wat je leuk vindt, dan is het niet erg om er veel mee bezig te zijn."

Thomas bij de wereldkaart op zijn kantoor met punaises van plekken waar er klanten van de kledingwinkel zijn (foto: Tom Berkers).