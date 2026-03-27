Grote verkeerscontrole: bijna 150 boetes voor vasthouden telefoon op de weg

Bijna 150 weggebruikers hebben donderdag een boete gekregen na een grote verkeerscontrole op snelwegen in West-Brabant. De actie was gericht op bestuurders die een mobiel of ander elektronisch apparaat gebruikten achter het stuur.

De politie controleerde ruim zes uur lang op verschillende wegen, waaronder de A58 van knooppunt Galder tot Tilburg Centrum, de A16 tussen Galder en Zevenbergen, de A59 tussen Waalwijk en Zonzeel, de Ringbaan-West en de Midden-Brabantweg.

De overtredingen werden vanuit een touringcar gespot. Veertien onopvallende politieauto's die in de buurt van de touringcar reden, hielden de 83 overtreders meteen aan. Een zogenaamde monocam op de A16 bij Galder registreerde nog eens 64 bestuurders met een telefoon in de hand.

Naast deze bekeuringen werden vijftien bestuurders bekeurd voor te hard rijden. Eén bestuurder raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij meer dan 50 kilometer te hard reed. Een vrachtwagenchauffeur kreeg een boete voor het negeren van een inhaalverbod en één automobilist reed over een doorgetrokken streep.