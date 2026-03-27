Ruim zeshonderd mensen nemen afscheid van Timmy (20) met erehaag

Ruim zeshonderd mensen kwamen vrijdagmiddag bij elkaar om afscheid te nemen van Timmy Schoenmakers. Afgelopen zondag reed hij met hoge snelheid tegen een boom aan de Rijbeemd in Erp en kwam daarbij om het leven. Timmy werd maar twintig jaar oud. "Hij kleurde altijd net even buiten de lijntjes".

Langs het pad naar de ingang van het uitvaartcentrum in Gemert verzamelen zich vrijdagmiddag langzaam steeds meer mensen. Af en toe komt er een auto met ronkende motoren het parkeerterrein opgereden. Timmy was een autoliefhebber en was zo'n anderhalf jaar geleden een eigen autobedrijf gestart: TS Autoverkoop.

Voor het afscheid van de jonge Erpenaar hebben zijn vrienden zwarte petjes laten drukken met daarop het logo van zijn autobedrijf. Voor de deur van het uitvaartcentrum komen mensen naar buiten met een glaasje bubbels of een biertje. Tussen de tranen door wordt er ook gelachen: "We hebben met zijn allen geproost op Timmy en geproost op het leven", vertelt een nabestaande.