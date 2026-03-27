Ruim zeshonderd mensen nemen afscheid van Timmy (20) met erehaag

Vandaag om 17:57 • Aangepast vandaag om 18:49

Ruim zeshonderd mensen kwamen vrijdagmiddag bij elkaar om afscheid te nemen van Timmy Schoenmakers. Afgelopen zondag reed hij met hoge snelheid tegen een boom aan de Rijbeemd in Erp en kwam daarbij om het leven. Timmy werd maar twintig jaar oud. "Hij kleurde altijd net even buiten de lijntjes".

Floortje Steigenga

Langs het pad naar de ingang van het uitvaartcentrum in Gemert verzamelen zich vrijdagmiddag langzaam steeds meer mensen. Af en toe komt er een auto met ronkende motoren het parkeerterrein opgereden. Timmy was een autoliefhebber en was zo'n anderhalf jaar geleden een eigen autobedrijf gestart: TS Autoverkoop.

Voor het afscheid van de jonge Erpenaar hebben zijn vrienden zwarte petjes laten drukken met daarop het logo van zijn autobedrijf. Voor de deur van het uitvaartcentrum komen mensen naar buiten met een glaasje bubbels of een biertje. Tussen de tranen door wordt er ook gelachen: "We hebben met zijn allen geproost op Timmy en geproost op het leven", vertelt een nabestaande.

Wanneer de afscheidsdienst voorbij is, verzamelt een grote menigte mensen zich langs het pad van het uitvaartcentrum. Bij het afscheid van Timmy waren 674 mensen aanwezig. 

De erehaag voor Timmy met de crossmotors voorop.

Er vormt zich een lange erehaag over het terrein in Gemert en er worden fakkels uitgedeeld. Op de achtergrond klinken brullende motoren van crossmotors, een andere passie van Timmy in zijn jongere jaren.

 

De petjes met het logo van Timmy's autobedrijf. (foto: Floortje Steigenga)

Wanneer de fakkels worden aangestoken rijdt een stoet crossmotoren en auto's met een speciaal nummerbord voorop door de felrode rook heen. Daarna volgt een witte bedrijfswagen van TS autoverkoop. Achterop ligt Timmy's kist met daarbovenop een groot boeket rode rozen en een knuffeltje. Er wordt geapplaudiseerd en de tranen vloeien.

Langzaam rijdt de stoet richting de nabijgelegen begraafplaats. "Timmy was er niet zomaar eentje: Hij zocht graag de grenzen op, was nergens bang voor en kleurde graag net even buiten de lijntjes.", vertelt een jeugdvriendin met tranen in haar ogen.

Bij de erehaag werden fakkels aangestoken (foto: Floortje Steigenga)

