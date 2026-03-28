Brabanders omarmen Friese kaatssport: 'Wel een raar spelletje'

Een potje kaatsen in Brabant, het lijkt in eerste instantie een grap, maar dat is het niet. In Hank komen liefhebbers al jarenlang bij elkaar om een wedstrijdje te spelen. Zo blijkt de Friese sport ook in het zuiden een succes. "In Brabant is de gezelligheid na afloop even belangrijk als het presteren", zegt voorzitter Ido de Haan.

Het begon in 1990 toen twee Friezen elkaar in Brabant ontmoetten en samen de kaatsclub oprichtten. Niet alleen omdat ze zelf graag wilden gaan kaatsen, maak ook om Brabanders kennis te laten maken met de sport. "De twee mannen hielden van kaatsen en gingen een balletje slaan. Later verplaatsten ze zich naar een hockeyveld en uiteindelijk kwam er een heus kaatsveld", vertelt voorzitter van Hank Dussen Kaats Club (HDKC) Ido de Haan tegen Omroep Friesland. Besmet met kaatsvirus

Steeds meer mensen uit Hank en de omliggende dorpen raakten besmet met het kaatsvirus en sloten zich bij de club aan. Tegenwoordig zijn elke woensdagavond zo'n twintig leden op het kaatsveld in Dussen te vinden.

Veel leden hadden wel tijd nodig om hun weg te vinden in de sport en dan met name de spelregels. "Nee, de regels waren niet altijd duidelijk. 'Wat is dit eigenlijk voor raar spelletje?', klonk het dan. Maar je moet ze er wat in meenemen, dan leren ze het snel", vertelt De Haan. 'Bij Friezen fanatisme voorop'

Bij het oprichten werd besloten dat HDKC niet een club zou worden voor alleen 'Friezen om útens (mensen uit Friesland)'. Dat zorgt voor een mix van leden. "Iedereen hier is geworteld in Brabant. Daardoor heb je een mooie mix van Friese nuchterheid en Brabantse gemoedelijkheid." Dat de twee bloedgroepen van elkaar verschillen was wel meteen duidelijk volgens de Friese voorzitter. "In Friesland staat het fanatisme en presteren voorop. In Brabant is de gezelligheid na afloop even belangrijk als het presteren", legt De Haan uit. "We zitten elke woensdagavond lekker na met een pilsje en een borrel." Geen tegenstanders in het zuiden

Hoe zit het dan met de tegenstanders, aangezien HDKC een uitzondering is in het zuiden? De Haan vertelt dat hun club is aangesloten bij de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond). Daardoor kunnen ze ook meedoen in Friesland. "Maar inderdaad, dat is een flinke afstand." Gelukkig zijn er ook tien andere clubs buiten Friesland en kunnen ze daar gewoon tegen spelen. Al gaat dat niet zomaar en moet dat op een speciaal evenement. Tot die tijd blijft de club hierdoor actief op de woensdagavond. "En meer leden zijn zeker welkom. Dus als een Fries in Brabant dit leest: kom vooral langs!"