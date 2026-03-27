Man aangehouden op station Breda, zou reiziger bedreigd hebben met mes

Een man is vrijdagmiddag op station Breda aangehouden omdat hij iemand in een trein zou hebben bedreigd met een mes.

De man liep volgens een woordvoerder van de politie heen en weer door de trein. De politie werd ingeschakeld nadat hij iemand zou hebben bedreigd.

Meerdere agenten wachtten op de man op station Breda. Een van hen droeg volgens de politiewoordvoerder een schild voor de veiligheid. De man is aangehouden. Of hij daadwerkelijk een mes bij zich had, kan de woordvoerder niet bevestigen.