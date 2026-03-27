Agressie in de zorg en misleidende paasreclame Jumbo: dit gebeurde vrijdag

Van agressie in de zorg tot een misleidende paasreclame van de Jumbo. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Verpleegkundige Brenda van de spoedeisende hulp in Den Bosch krijgt regelmatig te maken met agressie. Onlangs nog werd ze uitgescholden, gefilmd en bedreigd door een patiënt die acute zorg eiste. De situatie escaleerde zo ver dat beveiliging en politie moesten ingrijpen. Agressie tegen zorgpersoneel neemt toe: het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg registreerde een stijging van 430 meldingen in 2024 naar 561 in 2025. Ziekenhuizen nemen maatregelen zoals trainingen en permanente beveiliging, maar de impact op medewerkers blijft groot. Lees hier haar verhaal.

De vier Tilburgers die verdacht worden van de explosie en brandstichting bij een synagoge in Rotterdam blijven dertig dagen langer vastzitten. Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17, die worden verdacht van brandstichting met een terroristisch oogmerk. De politie kwam hen op het spoor door opvallend rijgedrag; in hun auto werd een jerrycan aangetroffen. Later werd ook een vijfde verdachte van 19 uit Tilburg aangehouden. Minister David van Weel stelde eerder dat de verdachten mogelijk zijn gerekruteerd, waarbij Iraanse betrokkenheid wordt onderzocht. Check het hier.

De Consumentenbond tikt Jumbo op de vingers voor een misleidende paasreclame. De supermarktketen claimt met vlaggen en spandoeken 'de laagste paasprijzen van Nederland' te bieden, maar vergelijkt slechts dertig zelf gekozen laaggeprijsde producten met vijf andere supermarkten. Dure paasproducten zoals paaseieren en paasstollen ontbreken in de vergelijking. Ondanks gesprekken weigert Jumbo de posters in de winkels aan te passen of te verwijderen. De Consumentenbond overweegt vervolgstappen, tenzij de supermarkt stopt met de volgens hen loze prijsbeloften. Lees hier de analyse.

Ben je dit weekend vrij? Dan heb je geluk met het weer. Vrijdag wordt het weliswaar nat met regen in de avond en nacht, maar zaterdag wordt het droog met geregeld zon bij 10 graden. Zondag begint droog en zonnig, maar in de avond volgt weer regen vanuit het westen. Komende week blijft het droog met zon, maar warm lenteweer zoals vorige week zit er niet in: de temperatuur blijft schommelen rond de 10 graden. Lees hier meer.

Lees ook Droog en zonnig weekend in zicht maar lenteweer kun je vergeten

Tot slot nog dit: failliete GGZ-instelling Phitaal maakt een doorstart onder de naam Mentaal Beter Vitaalpunt. De zorginstelling, gespecialiseerd in psychosomatische klachten, hervat haar activiteiten in Oosterhout, Eindhoven en vijf andere locaties. Ongeveer 200 van de 260 medewerkers maken de overstap naar de nieuwe organisatie die onder Mental Care Group valt. In totaal heeft de instelling zo'n 3.500 cliënten. Hier lees je het hele verhaal.