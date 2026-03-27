Oranje wint oefenwedstrijd tegen Noorwegen, Virgil van Dijk kopt raak

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een oefenwedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 gewonnen. Oranje kwam in de Johan Cruijff ArenA op achterstand, maar Bredanaar en aanvoerder Virgil van Dijk kopte Oranje nog voor rust op gelijke hoogte.

Andreas Schjelderup opende in de 24e minuut de score door rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries uit te spelen en de bal in de verre hoek raak te schieten: 0-1. Virgil van Dijk kopte Oranje in de 35e minuut langszij uit een hoekschop van Teun Koopmeiners.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Nederland de nodige kansen. Eén daarvan ging erin. Op aangeven van Dumfries schoot Tijjani Reijnders in de 51e minuut van dichtbij de 2-1 binnen. Beide ploegen voerden in het laatste halfuur veel wissels door.

Voorbereiding op WK

De wedstrijd stond in het teken van de voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dinsdag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma. Dan speelt het Nederlands Elftal in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Ecuador.

Oranje werd bij de WK-loting gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van play-off B: Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. Vlak voor het WK speelt Oranje nog twee oefenduels. Op 3 juni is Algerije in De Kuip de tegenstander. In de Verenigde Staten speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen een nog te bepalen tegenstander.