Auto crasht en rijdt huis binnen in Hapert, man meegenomen door politie

Een automobilist reed vrijdagavond laat een huis binnen aan de Oude Provincialeweg in Hapert. De bewoners haalden de inzittenden uit de auto. De gevel van het huis is verwoest.

Bij de crash in Hapert raakte niemand gewond. De brandweer heeft het huis gestut. Daarna is de auto weggehaald. Salvage werd ingeschakeld om de bewoners, ook van het huis erboven, op te vangen.



Wie de auto bestuurde op het moment dat de crash plaatsvond, wordt onderzocht. Er zouden in totaal drie of vier mannen in de auto hebben gezeten. Twee van hen bleven na de crash op straat staan. Zij beweerden dat iemand anders achter het stuur zat. Een van hen bleek echter de autosleutels in zijn broekzak te hebben. Hij is meegenomen naar een politiebureau vanwege onder meer rijden onder invloed.

De crash vond rond kwart voor twaalf plaats toen de automobilist, die uit de richting Bladel kwam naar links uitweek. De bestuurder reed vervolgens over een parkeerplaats, waar geen auto stond, over het voetpad en door de tuin het huis binnen.