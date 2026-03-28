Auto rijdt appartement binnen, bestuurder (22) was onder invloed

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 11:24

Een 22-jarige automobilist uit Hapert is vrijdagavond laat een appartement binnengereden aan de Oude Provincialeweg in zijn woonplaats. De bewoners hebben de inzittenden uit de auto gehaald. De gevel van het gebouw is ontzet. 

Bij de crash in Hapert raakte niemand gewond. De brandweer heeft het appartementencomplex gestut. Daarna is de auto weggehaald. Salvage werd ingeschakeld om de bewoners, ook van het appartement erboven, op te vangen. Zij konden veilig naar buiten komen en zijn ergens anders ondergebracht. 

 Er zouden in totaal drie of vier mannen in de auto hebben gezeten. Twee van hen, de bestuurder en de bijrijder, bleven na de crash op straat staan.  De bestuurder werd meegenomen naar een politiebureau. Hij bleek onder invloed. 

De crash gebeurde rond kwart voor twaalf toen de automobilist, die uit de richting Bladel kwam, naar links uitweek. De bestuurder reed vervolgens over een parkeerplaats, waar geen auto stond, over het voetpad en door de tuin het appartement hbinnen.

  • Wie achter het stuur zat van de gecrashte auto in Hapert wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Na de crash van de auto in Hapert werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De mensen die in en boven het getroffen appartement wonen zijn opgevangen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Bij dit appartement reed de auto naar binnen (beeld: Google Maps).

