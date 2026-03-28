Auto crasht in Breda: weg bezaaid met brokstukken, bestuurder vlucht

Vandaag om 06:43 • Aangepast vandaag om 11:19

Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Dat gebeurde rond halfvijf 's nachts. 

Redactie

De bestuurder kwam uit de richting Terheijden en reed in de richting van Breda toen het mis ging. Hij schoot met de auto over een groenstrook, reed een lantaarnpaal doormidden, schoof over het fietspad en kwam uiteindelijk tot stilstand op de parallelweg.

Toen de politie aankwam, was de bestuurder nergens te bekennen. Het wegdek was bezaaid met brokstukken van de auto en meerdere verkeersborden.

Een berger heeft de auto meegenomen. De politie is zaterdag nog altijd op zoek naar de bestuurder.

  • De politie doet onderzoek na de crash op de Nieuwe Bredasebaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    De politie doet onderzoek na de crash op de Nieuwe Bredasebaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Hoe het mis kon gaan op de Nieuwe Bredasebaan in Breda wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.