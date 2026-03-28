Auto crasht in Breda: weg bezaaid met brokstukken, bestuurder vlucht

Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Dat gebeurde rond halfvijf 's nachts.

De bestuurder kwam uit de richting Terheijden en reed in de richting van Breda toen het mis ging. Hij schoot met de auto over een groenstrook, reed een lantaarnpaal doormidden, schoof over het fietspad en kwam uiteindelijk tot stilstand op de parallelweg.

Toen de politie aankwam, was de bestuurder nergens te bekennen. Het wegdek was bezaaid met brokstukken van de auto en meerdere verkeersborden.

Een berger heeft de auto meegenomen. De politie is zaterdag nog altijd op zoek naar de bestuurder.