Vrouwen beroven oude man van ketting overleden vrouw, vier aanhoudingen

Een oudere man is vrijdagochtend in de Spoorlaan in Oisterwijk beroofd van de ketting van zijn overleden vrouw. Dit gebeurde door twee vrouwen.

De vrouwen liepen op de wandelende man af en een van hen probeerde hem een kus te geven. De man voelde meteen dat daarbij de ketting van zijn vrouw van zijn nek werd gehaald. De vrouwen liepen vervolgens weg en stapten een auto in De bestuurde reed snel weg.

Verschillende mensen zagen het gebeuren. Een van hen stapte nog voor de auto om te proberen die tegen te houden. Hij werd daarbij bijna aangereden. In de auto zaten vier mensen. De getuigen onthielden het kenteken en belden de politie.

Korte tijd later werd de auto gespot op de A2 in zuidelijke richting. Agenten konden de verdachten bij een tankstation in Asten aangehouden. De vier verdachten - een 23- en een 24-jarige man en een 24- en 26-jarige vrouw uit Roemenië - zonder verblijfplaats in Nederland - werden vastgezet in het politiebureau in Tilburg.

De gestolen ketting was zaterdagochtend nog niet gevonden.