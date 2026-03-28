N277 bij Odiliapeel bezaaid met pakken melk nadat vrachtwagen openscheurt
Vandaag om 10:17 • Aangepast vandaag om 11:39
Een vrachtwagen is zaterdagochtend een flinke lading melk verloren op de Middenpeelweg bij Odiliapeel. De vrachtwagen belandde in de berm en raakte een boom. De pakken melk belandden over de hele weg, die in beide richtingen afgesloten is.
Nadat de vrachtwagen de boom raakte, scheurde de zijkant open. De vrachtwagen zelf kwam een eind verderop tot stilstand, een spoor van (pakken) melk achterlatend.
De Middenpeelweg (N277) moet eerst schoongemaakt worden voordat de weg weer open kan voor verkeer.
Waardoor de vrachtwagen in de berm belandde is niet bekend.
