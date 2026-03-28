Vrouw (44) slaat en schopt agente in gezicht en vernielt politiebus

Een 44-jarige vrouw uit Etten-Leur is zaterdag aangehouden omdat ze een politieagente in het gezicht heeft geschopt en geslagen. Ook heeft de vrouw meerdere agenten beledigd en vernielingen aangebracht in de politiebus. Het gaat volgens de politie om een vrouw met 'onbegrepen gedrag'.

De vrouw werd gecontroleerd door de wijkagenten vanwege haar gedrag. "Na tien minuten kwamen de collega's achter de identiteit van de vrouw en wilde haar overdragen aan eigen zorgkader", schrijft de politie op Instagram.

Toen sloeg en schopte de vrouw een agente in het gezicht. Daarop werd ze aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. "Onacceptabel gedrag! Blijf af van hulpverleners en vergeet niet dat er ook een mens zit achter het uniform."