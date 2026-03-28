Man aangehouden bij inval in Eindhoven, meerdere knallen te horen in huis

Een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft zaterdagmiddag een man aangehouden tijdens een inval in een huis in de Ruysdaelbaan in Eindhoven. De zwaarbewapende agenten gingen met een stormram naar binnen. Tijdens de inval waren zeker tien harde knallen te horen.

Na de inval gingen agenten in zwarte jassen naar binnen om het huis te doorzoeken. Het lijkt erop dat ze vooral op zoek waren naar elektronische apparaten, zoals telefoons en laptops. Omstanders kwamen op de knallen af, maar ze werden gelijk weggestuurd.

Later op de avond kwam een gespecialiseerd bedrijf in het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar het huis. Volgens buurtbewoners is er vuurwerk meegenomen.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid wil zaterdagavond niet zeggen waarom de man is aangehouden. Het gaat om een lopend onderzoek, maar wat voor onderzoek wil de politie ook niet delen. De man zou vanuit Eindhoven zijn overgebracht naar een cellencomplex in Houten.