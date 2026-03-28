Dove Olivier (12) bekroond tot beste verteller: 'Heel cool'

De 12-jarige Olivier Posthumus uit Oisterwijk mag zich de winnaar noemen van de Nationale Leesvertelwedstrijd, een kampioenschap speciaal voor dove en slechthorende kinderen. Een belangrijke en bijzondere wedstrijd voor de acht finalisten. "Het laat zien dat doven ook gewoon mensen zijn", zegt finalist Fem Cortenbach uit Vught.

"Ik heb wel zenuwen. Ik heb een beetje podiumangst, maar gelukkig niet meer zoveel", zegt Olivier voorafgaand aan de wedstrijd. De kinderen lezen bij deze wedstrijd niet voor uit boeken, maar leren de tekst van hun boek uit het hoofd en vertellen het verhaal met gebarentaal, bewegingen en hun mimiek.

Na meerdere voorrondes is het Olivier van basisschool De Bunders in Oisterwijk en Fem van bassischool Talent in Vught gelukt om de finale van het kampioenschap te bereiken. In een grote zaal in Amersfoort nemen zij het zaterdag op tegen de andere finalisten.

"Ik heb vier pagina's moeten leren. Best veel", lacht Fem. Ze vindt het belangrijk dat dove en slechthorende kinderen gezien worden tijdens een speciaal kampioenschap. "Het laat zien dat doven ook gewoon mensen zijn. Niet dat mensen denken 'die kunnen dit soort dingen toch niet'."

Gebarentaal

Dat doven en slechthorenden net zo goed meekunnen met de rest, weet ook Olivier. "Ik zit op een reguliere basisschool. Niemand kan daar gebarentaal", vertelt hij. Toch weet de 12-jarige scholier goed zijn weg te vinden op school, net als op het kampioenschap.

Hij vertelt uit het boek De glazenwasser van het Rijksmuseum van schrijfster Astrid Sy. Fem schittert op het podium met het boek De zee kwam door de brievenbus

van auteur Selma Noort.

Grote beker

De jury let op de juiste gebaren, een goede mimiek en duidelijkheid in het vertellen van een verhaal. Bij Olivier klopt dat allemaal, want hij mag zich de grote winnaar van de wedstrijd noemen. Hij mag een grote beker in ontvangst nemen van de jury. "Heel leuk", juicht hij. "Iedereen wil met mij op de foto. Heel cool."

Ook zijn tweelingbroer Floris gaat met zijn broer en de grote beker op de foto. "Ik ben heel trots op hem", zegt Floris stralend. Olivier wint niet alleen een grote beker, maar hij mag zich volgend jaar ook bij de jury van de Leesvertelwedstrijd voegen.