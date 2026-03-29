Brand boerderij Genderen, overslaan vuur naar aangrenzende huizen voorkomen

Bij een boerderij met vier wooneenheden aan de Hoofdstraat in Genderen woedde zondagochtend brand. Het vuur werd rond kwart over zes ontdekt.

Aan de achterkant van de boerderij vatte de houten gevel vlam. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Ook het dak vatte vlam.

De brandweer was snel aanwezig en schaalde meteen op. Het vuur was snel onder controle en aangrenzende woningen zijn gespaard gebleven.