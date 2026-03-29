Man uit het niets gebroken kaak geslagen tijdens vrijgezellenfeest Tilburg

Een 27-jarige man uit België is zaterdagavond opgepakt na een ernstige mishandeling op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Een 27-jarige man brak daarbij zijn kaak. Het slachtoffer liep op dat moment nietsvermoedend met vrienden over het plein tijdens een vrijgezellenfeest.

Volgens omstanders werd het stel rond elf uur uit het niets aangevallen door een groep mannen, allemaal donker gekleed. Zij liepen daarvoor al luidruchtig door de straten.

Rond elf uur viel de groep mannen aan. Een van de slachtoffers kreeg een harde vuistslag in zijn gezicht, raakte tijdelijk buiten bewustzijn en liep een gebroken kaak en een uitgevallen tand op.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Het 27-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vriend kreeg ook klappen, maar liep minder ernstig letsel op.

De luidruchtige groep liep vervolgens weg in de richting van de Spoorlaan. Later werd gezien dat ze een geparkeerde bus instapten. De politie spoorde de bus op en hield daarna een van de mannen, de 27-jarige verdachte, aan.

Belg zit vast

De Belg zit vast voor verder onderzoek. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan.