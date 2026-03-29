Jongen (17) uit Breda zwaargewond bij ernstig auto-ongeluk in Zeeland

Een 17-jarige jongen uit Breda is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Zeeuwse Hengstdijk. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het ging rond halfzeven mis op de Vogelweg tussen Hengstdijk en Vogelwaarde. Door nog onbekende oorzaak reed een automobilist frontaal met de auto tegen een boom naast de weg. De 17-jarige jongen zat als passagier in die auto. De auto werd bestuurd door een 18-jarige uit Vogelwaarde. Ook die raakte zwaargewond en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.