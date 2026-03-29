Top Eindhoven waarschuwt: meer ambtenaren nodig om groei stad bij te benen

De ambtelijke top van de gemeente Eindhoven waarschuwt de nieuwe gemeenteraad: Eindhoven groeit snel, maar tekort aan ambtenaren bij de gemeente kan die ambities nekken. Dat meldt magazine Binnenlands Bestuur zondag.

Binnenlands Bestuur baseert zich op een memo die is afgegeven door de ambtelijke top aan de nieuwe gemeenteraad. Die raad wordt op 1 april geïnstalleerd.

Tekorten

Met name door de groei van ASML zijn veel extra woningen nodig en moet intensiever worden samengewerkt met de regio, de overheid en Europa. De huidige personeelscapaciteit van de gemeente zou onvoldoende zijn om die plannen uit te kunnen voeren.

Nu al zijn er binnen de gemeente Eindhoven tekorten ‘die direct effect hebben op het realiseren van de opgaven, onze dienstverlening, de uitvoering en kwaliteit’, aldus de ambtenaarstop. In het overdrachtsdocument wordt daarom een lans gebroken voor uitbreiding van het aantal ambtenaren van de gemeente.

Geld

Daarvoor zal geld moeten worden gereserveerd. “Tot en met 2027 is er genoeg, maar daarna gaat het knellen. Het benodigde geld zou, zo suggereert de ambtelijke top, gevonden kunnen worden in het gemeentefonds”, meldt Binnenlands bestuur.

In het document krijgt de gemeenteraad ook het advies mee om te kijken naar de huisvesting van de nieuwe ambtenaren.