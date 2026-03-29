Laatbloeier Swinkels klaar voor doorbraak: 'Zelf grote wedstrijden winnen'

Karlijn Swinkels hoort al jaren bij de beste twintig wielrensters ter wereld op de UCI-ranglijst. Toch is de wielrenster uit Handel bij het grote publiek niet zo bekend. Nog niet.

"Dit is voor het eerst dat ik door jullie geïnterviewd word", vertelt ze met een glimlach tegen de NOS. "Ik heb natuurlijk lang in de schaduw gereden. De laatste jaren heb ik best mooie resultaten geboekt, maar meestal in kleinere wedstrijden. Of mijn tijd nu is gekomen? Ja, dat denk ik wel." Haar zege in de vermaarde klassieker Trofeo Alfredo Binda twee weken geleden maakte indruk in de wielerwereld. Swinkels liet de complete wereldtop achter zich in de finale en klopte medevluchtster Anna van der Breggen in de sprint.

Voor de 27-jarige laatbloeier uit Handel zou die overwinning zomaar haar doorbraak kunnen zijn. "Sommige rensters komen over vanuit de junioren en presteren meteen op een heel hoog niveau, zoals Lorena Wiebes of Demi Vollering. Bij mij liep het net iets anders, omdat ik altijd net iets minder snel was of net iets minder goed kon klimmen dan een ander. En dan kom je heel vaak in dienst van iemand te rijden."

"Of Swinkels de stap naar de top kan maken? Ik durf wel te zeggen dat ze daar al is."

Afgelopen winter ging Swinkels in gesprek met haar ploeg, UAE-ADQ, de vrouwenploeg van de sterrenformatie rond Tadej Pogacar. "Ik denk dat ik zover ben, dat ik grote wedstrijden zelf zou moeten kunnen winnen. Maar ik heb wel support nodig. Dit is het eerste seizoen dat ze ook gezegd hebben: 'we gaan een plan maken voor jou, wij geloven erin'. En dan is het superfijn dat het ook meteen lukt." Ploegleider Michel Cornelisse twijfelt niet: "Of Swinkels de stap naar de top kan maken? Ik durf wel te zeggen dat ze daar al is." Twee jaar geleden trok de voormalig wereldkampioene tijdrijden bij de junioren de deur bij Jumbo-Visma achter zich dicht en koos ze voor UAE-ADQ. "Ik had het bij Jumbo-Visma ook heel erg naar mijn zin", aldus Swinkels. "In Marianne Vos had ik een supermooi voorbeeld. Ik heb heel veel wedstrijden voor haar mogen rijden, waar ik ook heel blij mee ben. Maar op een gegeven moment kwam de honger naar meer.

Voor mij is de Ronde van Vlaanderen de grootste klassieker die er bestaat. Daar meedoen voor de overwinning, dat is natuurlijk een droom