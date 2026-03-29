Oorzaak vreemde geur in Heesch nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vreemde geur die vrijdagavond werd geroken in de Adrianus VI-straat in Heesch. Bewoners sloegen toen alarm, maar er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Netbeheerder Enexis sloot een gaslek uit en zondag meldt de gemeente dat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten en dat de oorzaak nog niet gevonden is.

"We blijven dit actief onderzoeken en kijken naar extra maatregelen, zoals het doorspoelen van het riool om oorzaken uit te sluiten", zegt de gemeente.