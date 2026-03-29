Oorzaak vreemde geur in Heesch nog niet bekend
Vandaag om 11:42 • Aangepast vandaag om 12:05
Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vreemde geur die vrijdagavond werd geroken in de Adrianus VI-straat in Heesch. Bewoners sloegen toen alarm, maar er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten.
Vrijdagavond deden de brandweer en de gemeente direct onderzoek nadat de vreemde geur werd gemeld.
Netbeheerder Enexis sloot een gaslek uit en zondag meldt de gemeente dat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten en dat de oorzaak nog niet gevonden is.
"We blijven dit actief onderzoeken en kijken naar extra maatregelen, zoals het doorspoelen van het riool om oorzaken uit te sluiten", zegt de gemeente.
