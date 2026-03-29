Experts: mensen met hooikoorts hebben het dit voorjaar veel te verduren

Mensen met hooikoorts krijgen het dit voorjaar 'behoorlijk voor de kiezen', schrijven deskundigen op Nature Today . Het seizoen begon al uitzonderlijk vroeg, met onder meer een recordhoge concentratie elzenpollen in de lucht. Afgelopen week was de pollenconcentratie van de es, populier, iep en haagbeuk hoog, meldt onder meer het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

"Van de genoemde soorten is het vooral de es die voor klachten kan zorgen", schrijven experts van de ziekenhuizen samen met bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR). "Met pollenconcentraties van de es ruim boven de 300 pollen per kubieke meter lucht zullen ongetwijfeld heel wat mensen hooikoortsklachten ervaren hebben." De afgelopen vijftig jaar werd dat niveau slechts drie keer eerder bereikt in maart.

De kenners waarschuwen dat ook de piekperiode voor berkenpollen eraan komt, mogelijk komende week al. "Het blijft dus even opletten voor hooikoortspatiënten." Tijdig medicatie innemen kan heftige reacties voorkomen.

Bloeiseizoenen beginnen steeds vroeger

Door klimaatverandering beginnen de bloeiseizoenen steeds vroeger en daarmee ook de hooikoortsklachten. Stuifmeel van bepaalde bomen, grassen en kruiden veroorzaakt bij mensen die daar gevoelig voor zijn uiteenlopende klachten, zoals niezen, tranende ogen en een loopneus.

Vaseline aan binnenkant neus

Naast het innemen van medicatie geeft het Elkerliek ziekenhuis in Helmond diverse tips aan mensen met hooikoortsallergie, zoals: 'Douche voordat je naar bed gaat om pollen uit je haar te wassen en je kussen schoon te houden' en: 'Was je kleding regelmatig en droog deze niet in de buitenlucht.' Vaseline aan de binnenkant van je neus smeren kan ook helpen. De korreltjes stuifmeel blijven daar dan in kleven en komen niet op de slijmvliezen terecht.