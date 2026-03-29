Hobbyracers scheuren met modelwagens in Helmond: 'Formule 1 in het klein'

Met wel 80 kilometer per uur zoeven modelracewagens zondag over de baan van Mach One van modelautoclub Helmond. Met wagentjes van tot wel 2500 euro wordt er fanatiek geracet op de baan, die precies tien jaar geleden werd aangelegd. "Deze hobby kost alleen maar geld. Je kunt er niets mee verdienen."

Op de baan wordt gereden met op afstand bestuurbare wagens op een schaal van 1 op 8. Het gaat om elektro-auto's en brandstof aangedreven wagentjes. "We zijn bloedfanatiek, het is een leuke hobby. Bij veel mensen is het begonnen als klein kind. Later komen ze langs een hobbywinkel en zeggen ze dat ze het vroeger wel gaaf vonden en dat ze het nu weer willen oppakken", vertelt Sniekers.

Zo'n 150 rijders uit Nederland, België en Duitsland hebben dit weekend de weg naar de baan van Mach One gevonden. "Het is de opening van het seizoen, vanuit alle uithoeken komen ze om de auto's van stal te halen en zo hebben we een gezellig weekend", zegt bestuurslid John Sniekers.

'Gaat in de centen zitten'

"Als je het leuk blijft vinden, dan ga je naar een club toe en kom je in een ander segment auto's. En dan ben je verloren", lacht de Helmonder. "Als je eenmaal het virus te pakken hebt, gaat het in de centen zitten. We bouwen de auto's zelf. Wil je echt beginnen vanaf niets dan kom je uit bij auto's tot wel 2500 euro. Je moet dus echt een grote liefhebber zijn en thuis een vrouw hebben die het je ook echt gunt", lacht Sniekers.

Zondagmiddag gaat het er zeer serieus aan toe op de baan in Helmond. Mensen in de baan die auto's weer op vier wielen willen zetten als ze over de kop gaan, bestuurders die vanaf een verhoging hun auto zo snel mogelijk over het parcours loodsen en mensen die klaar staan voor een snelle pitstop.

Sniekers: "We zijn bloedfanatiek. Op het rechte stuk halen we de 80 kilometer per uur. De rijders staan op een verhoging zodat ze goed zicht hebben op de baan. Banen zoals hier zijn er niet veel in Nederland. Deze hobby kost alleen maar geld. Je verdient er niets mee."

Nederlandse top bereiken

In de 'pits' is Rogér Baak aan het sleutelen aan zijn wagentje. Er moeten andere banden onder. Iets minder grip zodat de wagen sneller over de baan kan. "We willen iets minder grip zodat de auto niet over de kop gaat. We zijn aan het afstellen, afstellen, rijden, testen en ga maar door. Ik doe het vooral voor mijn zoon Lucas. Die is bezig de Nederlandse top te bereiken. Ik ben vooral een trotse vader. Mijn vrouw helpt ook mee."

Formule 1 in het klein

Rogér en zijn zoon werden geïnfecteerd met het modelracevirus tijdens de coronaperiode. "Je mocht toen niets en we wilden toch wat gaan doen. Toen hebben we een goedkoop autootje gekocht. En daarna kom je erachter dat er ook een club is. Mensen kennen het helemaal niet. Dan laat je filmpjes, foto's en de auto zien... Het is eigenlijk Formule 1 in het klein wat wij doen. Een kleine verandering aan de wagen kan al veel teweeg brengen."