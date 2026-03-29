Aardappelgekte in Hapert door spotprijzen: ‘Ik neem 200 kilo mee’
Aardappelboer Johan van Meer uit Hapert zat de afgelopen tijd met z’n handen in het haar. Hij had meer dan een kwart miljoen kilo aardappelen over. Wat moet je er dan mee? Juist, goedkoop aanbieden voor slechts een tientje per vijftig kilo. Zijn actie had effect, want er kwamen zondagochtend honderden mensen op af. “Iedere kilo die op deze manier een plekje krijgt, is mooi meegenomen”, zegt Johan.
Op de normaal rustige landweg richting de boerderij van Johan stond zondagochtend een flinke file. “We zouden eigenlijk om elf uur ’s ochtends starten, maar ze stonden al vanaf tien uur in de rij”, vertelt de aardappelboer.
Een van die mensen in de rij is Antoon van der Linden uit Eersel. “Als je hier niet naartoe komt, ben je een dief van je eigen portemonnee”, vertelt hij. “Ik neem tweehonderd kilo mee, ook voor vrienden en kennissen. Sommigen hebben geen auto en anderen geen tijd om langs te komen. Dan doen wij dat toch.”
Ook Vladimir Lipsts uit Geldrop kwam zondagochtend vroeg om een hoop aardappelen te scoren. “Wij gebruiken thuis altijd veel aardappelen tijdens het koken. Dan is dit natuurlijk een hele goede prijs. Ik neem honderd kilo mee, maar dat is niet alleen voor onze familie. Als ik toch rij, waarom niet?”, legt hij uit.
Ook de familie van Johan zelf zal de komende tijd voornamelijk op aardappels leven. “Wij eten sowieso bijna iedere dag aardappels”, lacht hij, “maar we proberen het overschot nog een beetje op te eten. Al zal dat niet helemaal lukken”, geeft Johan eerlijk toe. Er ligt namelijk nog tonnen aardappelen in z’n schuur. “Er zal toch wel een gedeelte op de composthoop belanden.”
Johan baalt dat er zoveel aardappelen over zijn, al is zijn grootste zorg niet dat het geld kost. “We voelen het wel, maar gaan er financieel niet aan onderdoor.” Veel erger vindt hij dat al die aardappels weggegooid kunnen worden. “Dat steekt. In het kader van voedselverspilling vind ik dat natuurlijk het ergste.”
Laatste kans
Op zondag was het erg druk bij de boerderij van Johan aan De Pan 11 in Hapert. Maandagavond 30 maart kunnen mensen tussen 17.00 en 20.00 uur nog langskomen om een goedkoop aardappeltje te scoren. Daarna belandden de overgebleven aardappelen op de composthoop.