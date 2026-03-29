Man en vrouw belanden met auto op z'n kop in de sloot in Maren-Kessel

Vandaag om 16:21 • Aangepast vandaag om 17:05
De auto kwam op z'n kop in de sloot terecht (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een man en een vrouw zijn zondagmiddag met de auto op z'n kop in een sloot terechtgekomen op de kruising van de Koeltjesweg en Marenseweg in Maren-Kessel. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk.

De twee reden rond tien over drie richting Maren-Kessel toen ze van de weg raakten. Ze kwamen op z'n kop in de sloot terecht en er waren geen omstanders. Ze hebben zelf het noodnummer gebeld vanuit de auto, terwijl de auto vol met water liep.

De brandweer en ambulance kwamen snel ter plaatse om de slachtoffers uit de auto te halen. Ze zijn ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. 

