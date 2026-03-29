Man rijdt opzettelijk met auto op politie in, agent raakt gewond

Een politieagent is zaterdagavond gewond geraakt toen een automobilist opzettelijk op hem inreed in Den Bosch. Dat gebeurde toen de agent een kijkje nam op een plek waar vaak overlast is. "Onze collega zag de koplampen recht op zich afkomen, hoorde piepende banden en moest direct handelen."

Tijdens een controle op de 'bekende overlastlocatie' zagen de agenten in de schemering een geparkeerde auto staan met meerdere inzittenden. "Om een goed beeld te krijgen van de situatie, scheen één van hen met een zaklamp in het voertuig. Wie zitten erin? Wat doen ze? Moeten we rekening houden met gevaar?", schrijft de politie Den Bosch op Instagram.

Toen een van de agenten richting de auto liep, sloeg de motor aan. Er werd gas gegeven en de auto reed op de agent af. De agent sprong snel opzij. "Door zich af te zetten tegen de motorkap wist onze collega een aanrijding te voorkomen. Daarbij kwam hij ten val en liep letsel op aan de pols. Gelukkig geen ernstig letsel, maar de schrik zit er goed in."

Noodoproep via de portofoon

De agenten deden een noodoproep via de portofoon. "Voor ons als collega's is het horen van zo'n noodoproep moeilijk te beschrijven. De gedachte dat iemand van je 'blauwe familie' in gevaar is, raakt diep."

Het kenteken van de auto werd gelijk doorgestuurd en meerdere eenheden gingen op zoek naar de auto. Iets later werd de auto gevonden met de bestuurder nog achter het stuur. Hij is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Hij zit vast in afwachting van verder onderzoek.