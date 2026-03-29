Van der Poel blij dat ploeg eindelijk zege pakt in Wevelgem

Mathieu van der Poel kleurde de finale van In Flanders Fields (voorheen Gent-Wevelgem) en zag ploeggenoot Jasper Philipsen de zege pakken in de sprint. "Heel mooi dat we als ploeg eindelijk deze koers winnen. Deze hadden we nog niet", reageerde hij na afloop bij het Belgische Sporza.

Van der Poel zat in de finale met de Belg Wout van Aert vooruit, maar kon in tegenstelling tot twee dagen eerder in de E3 Saxo Classic de vlucht niet succesvol afronden en werd bijgehaald. "Ik voelde dat ik niet super was vandaag. We hebben tijdens de wedstrijd goed gecommuniceerd en er werd aangegeven dat Jasper nog goed was. Ik heb vooraan meegereden met de gedachte dat Jasper nog terug zou komen."

De Brabander van Alpecin - Premier Tech gaf toe dat hij in de vlucht met Van Aert "redelijk defensief" had gekoerst. "We moesten de vaart erin houden, maar ik miste de frisheid om vol mee te rijden. We konden wel druk zetten op het peloton. Dat was het beste voor Jasper. Klasse dat hij het afmaakt."