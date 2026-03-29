Overlast in Uden en drugsvangsten in Moerdijk: dit gebeurde er deze week

Van een samenscholingsverbod door overlast van jongeren in Uden tot bergen drugs die de laatste maanden zijn onderschept in Moerdijk. Er is deze week weer een hoop gebeurd. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Geert Chatrou uit Mierlo won drie keer wereldkampioen kunstfluiten en toerde de afgelopen acht jaar met Cirque du Soleil over de hele wereld. Door de oorlog in het Midden-Oosten verloor de 57-jarige Mierlonaar zijn baan, omdat het circus daar zou gaan toeren. Chatrou begint nu een nieuwe start en hoopt in het straattheater of met een circusact aan de slag te kunnen. Lees hier zijn verhaal.

De gemeente Uden heeft een samenscholingsverbod ingesteld in het centrum na maandenlange overlast door jongeren. Winkels worden bekogeld met stenen en waterballonnen, mensen worden natgespoten en fatbikes rijden voetgangers bijna omver. Groepen van drie of meer jongeren die overlast geven kunnen worden weggestuurd, overtreding is strafbaar. Check het hier.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk staat versteld van de bergen drugs die de laatste maanden worden onderschept: bijna 13 ton cocaïne in een half jaar tijd, met een straatwaarde van meer dan een half miljard euro. De vondsten komen door betere samenwerking tussen havenmedewerkers, politie, douane en marechaussee. Moerdijk is met haar spoorwegen, waterwegen en snelwegen ideaal voor drugscriminelen, maar ook voor legitieme bedrijvigheid. Hier lees je hun analyse.

Carol van de Laar uit Waalre kreeg vier jaar geleden op haar 60e verjaardag haar eerste tattoo van haar kinderen. Ze liet de namen van haar vier kinderen en vier kleinkinderen in morsecode zetten, als eerbetoon aan haar ouders die de Tweede Wereldoorlog meemaakten. Elk kleinkind kreeg ook een vogeltje erbij als symbool van vrijheid, en Carol voegde het Unity in Diversity-symbool toe. Lees haar verhaal hier.