Navigatie overslaan

Dronken bestuurder vliegt over de kop en komt in sloot terecht

Vandaag om 18:27
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
Een man is zondagmiddag over de kop geslagen met zijn auto in de Kempenweg in Oirschot. De auto kwam tot stilstand in de sloot. Het slachtoffer bleek zwaar onder invloed te zijn van alcohol.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder heeft met zijn auto een verkeersbord en een lantaarnpaal geramd voor hij over de kop vloog. Naast de brandweer, politie, ambulance en marechaussee kwam ook een traumahelikopter ter plaatse omdat het slachtoffer niet meer aanspreekbaar zou zijn. In de auto van de man lag een fles wijn.

Hij is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het fietspad naast de weg is lange tijd dicht geweest omdat het pad moest worden opgeruimd. De auto is zwaar beschadigd geraakt. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.