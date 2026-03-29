Man en vrouw slaan op de vlucht na ongeluk, andere man blijft gewond achter

Vandaag om 19:34
Foto: Eye4Images
Een automobilist is zondagmiddag tegen twee geparkeerde auto's gebotst op de Ringbaan Oost in Tilburg. Na het ongeluk sloeg hij samen met een inzittende op de vlucht. De man en vrouw lieten een andere man gewond op de achterbank van de auto achter.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor zes. De auto botste tegen twee geparkeerde auto's en kwam op het fietspad tot stilstand. Waarom de twee uit de auto op de vlucht sloegen is niet duidelijk. 

De man die op de achterbank is achtergelaten, raakte gewond aan zijn been. Ambulancepersoneel heeft hem ter plekke gecontroleerd, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

De auto van de drie is flink beschadigd, net als de geparkeerde auto's. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

