Man en vrouw vluchten na botsing en laten gewonde medepassagier achter

Een automobilist is zondagmiddag tegen twee geparkeerde auto's gebotst op de Ringbaan-Oost in Tilburg. Na het ongeluk sloeg hij samen met een inzittende op de vlucht. De man en vrouw lieten een andere man gewond op de achterbank van de auto achter.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes. De auto botste tegen twee geparkeerde auto's en kwam op het fietspad tot stilstand. Waarom de twee uit de auto op de vlucht sloegen, is niet duidelijk.

De politie is verbaasd dat niemand na de crash de hulpdiensten belde. Een ambulancemedewerker die toevallig langsreed, zag de gecrashte auto en besloot die te controleren. Hij ontdekte vervolgens de man op de achterbank.