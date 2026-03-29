Deze prof heeft longen als een paard en wil historie schrijven met PSV

De Vrouwen Eredivisie is spannender dan ooit. Met nog vijf wedstrijden te gaan zijn vier ploegen in de race voor het kampioenschap. Koploper PSV heeft de beste papieren voor de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Met de ambitieuze Emma Frijns (21) uit Uden als loopwonder in de achterste linie. "Ik krijg wel vaker de vraag hoeveel longinhoud ik heb."

Het is de droom van vele jonge voetbalsters: een profcarrière. Bij Frijns was dat anders. "Het klinkt misschien gek, maar profvoetbal is nooit mijn doel geweest. Ik had het bij de jongens van UDI'19 altijd supergoed naar mijn zin. We speelden op een mooi niveau, regelmatig tegen profclubs. Eigenlijk is het gewoon zo gegroeid en maakte ik in 2020 de stap naar PSV." Vanuit de jeugdopleiding zette ze de stap naar Jong PSV. Eind mei 2022 debuteerde ze in het eerste elftal, waarna ze twee jaar later een profcontract tekende. Dit seizoen is de Udense een vaste waarde in het elftal van trainer Roeland ten Berge.

"Als we beter worden, dan komen daar vanzelf de goals uit."

"Ik heb best veel gespeeld, al komt dat ook omdat er in het begin van het seizoen veel blessures waren in de achterhoede", vertelt ze na de 4-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC op zondag. "Er kwam een plekje centraal achterin voor mij, maar ik mag nu ook vaker op de back-posities staan. Dat vind ik het leukste, dan kan ik mee naar voren rennen. Dat is mijn handelsmerk, ik kan de hele wedstrijd blijven gaan." PSV heeft de (eerste) landstitel in eigen hand, want met nog vijf duels te gaan staat het een punt voor op FC Twente. Ajax volgt op drie punten, Feyenoord op vijf. Zondag 5 april komt Ajax op bezoek in Eindhoven, de laatste speeldag is op bezoek bij aartsrivaal FC Twente. "We zijn bezig met die koppositie, het zijn finaleweken voor ons. Maar we focussen ons vooral op het veldspel. Als we beter worden, dan komen daar vanzelf de goals uit." Op zaterdag 16 mei is er nog een kans op een prijs. Die dag staat de bekerfinale op het programma tegen FC Twente. Dit jaar de dubbel in Eindhoven? "Ja, ik denk dat het moet lukken. We zijn lekker bezig en werken hard, hopelijk is het genoeg voor de prijzen."

"Oranje zou geweldig zijn, daar ga ik vol voor."

Naast prijzen pakken bij PSV is er nog een duidelijk sportief doel: het Nederlands elftal. "Ik heb bij Jong Oranje onder andere het WK in Colombia meegemaakt. Dat was zo mooi om mee te maken en met een vierde plaats deden we het goed. Het grote Oranje zou geweldig zijn, daar ga ik vol voor."

