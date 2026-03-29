Fietser zwaargewond na val in sloot, vrouw blijft bij hem in het water

Een fietser is zondagavond rond negen uur van de weg geraakt aan de Ketenbaan in Dorst en in de sloot naast het fietspad beland. De man fietste samen met een vrouw over het donkere smalle fietspad in een bosgebied toen het misging. Een meisje dat langskwam, heeft de hulpdiensten gebeld.

Het meisje zag een lampje in de sloot, zag de vrouw en daarna de man in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde in het weiland.

Het slachtoffer is uit de sloot gehaald en lange tijd gereanimeerd. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw raakte niet gewond bij de valpartij.

Een brandweerwagen kwam tijdens de reddingspoging vast te zitten in de modder op het bospad. Een tractor moest de wagen uit de modder trekken. De politie sloot de omgeving af voor onderzoek.