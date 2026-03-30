Dak waait van rij huizen in Roosendaal, ook zonnepanelen komen naar beneden

Het dak van een rij huizen is zondagnacht naar beneden gekomen aan de Kastanjeberg in Roosendaal. Oorzaak was de harde wind. Ook zonnepanelen kwamen naar beneden. Een deel belandde in een boom.

De brandweer heeft via een hoogwerker de loszittende delen van het dak verwijderd. Hoe groot de schade is, is maandagochtend nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend van hoeveel huizen het dak is weggewaaid.

De brandweer kwam in actie aan de Kantanjeberg in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).





Ook aan de Paulusdonk in Roosendaal ontstond schade door de harde wind. Daar viel een boom zondagnacht op een geparkeerde auto. De auto raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en die stukken aan de kant gelegd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. Er raakte niemand gewond.