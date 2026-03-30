Navigatie overslaan

Dak waait van rij huizen in Roosendaal, ook zonnepanelen komen naar beneden

Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 05:56
Delen van het dak waaiden zondagnacht naar beneden aan de Kastanjeberg in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Het dak van een rij huizen is zondagnacht naar beneden gekomen aan de Kastanjeberg in Roosendaal. Oorzaak was de harde wind. Ook zonnepanelen kwamen naar beneden. Een deel belandde in een boom. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft via een hoogwerker de loszittende delen van het dak verwijderd. Hoe groot de schade is, is maandagochtend nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend van hoeveel huizen het dak is weggewaaid.

 

  • De brandweer kwam in actie aan de Kantanjeberg in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • De brandweer heeft via een hoogwerker de loszittende delen van de daken van de huizen in Roosendaal verwijderd (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Een deel van de weggewaaide zonnepanelen belandde in een boom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Ook aan de Paulusdonk in Roosendaal ontstond schade door de harde wind. Daar viel een boom zondagnacht op een geparkeerde auto. De auto raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en die stukken aan de kant gelegd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. Er raakte niemand gewond.

  • De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • De brandweer zaagde de boom aan de Paulusdonk in Roosendaal in stukken (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
