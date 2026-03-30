Autodief die kinderen van zanger Sander Kwarten meenam: 'Was de weg kwijt'

De man die in december vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal en wegreed met daarin zijn kinderen, heeft spijt. Dat zei de 36-jarige Tomas G. maandag in de rechtbank in Breda. De zaak zou eigenlijk inhoudelijk behandeld worden, maar is uitgesteld. Toch kreeg de verdachte de kans om zijn excuses aan te bieden.

Het gezin van Kwarten stond op 20 december op het punt om op vakantie naar Oostenrijk te vertrekken. Maar op het moment dat de zanger en zijn vrouw het huis afsloten, sprong een man plotseling in de auto en reed weg. Terwijl hun kinderen van vier, zes en tien jaar nog op de achterbank zaten. Toen de verdachte zich dat even later realiseerde, zette hij de auto stil en liet hij de kinderen uitstappen. Vervolgens reed hij door richting België, waar de politie hem dankzij het volgsysteem van de auto kon aanhouden.

Dossier niet compleet

De inhoudelijke behandeling van de zaak werd maandag uitgesteld, omdat het dossier nog niet compleet is. Voor de autodiefstal en vrijheidsberoving van de kinderen is vanuit België een overleveringsverzoek gedaan, maar voor twee andere verdenkingen (onder meer een autodiefstal de avond ervoor) nog niet.

Daarnaast wil de officier eerst weten wanneer de verdachte terecht kan voor psychiatrische hulp, omdat dit van belang is voor de strafeis. Volgende week heeft hij daarvoor een intake. Tot die tijd blijft de verdachte in hechtenis.

Verdachte lag wakker vanwege kinderen

Tomas G. wilde wel alvast zijn excuses aanbieden aan Sander en zijn gezin. De 36-jarige verdachte gaf aan dat hij “de weg kwijt was” door medicatiegebruik. “Ik had dagenlang niet geslapen en slecht gegeten. Dat is geen excuus. Tegenover die kinderen lig ik daar wakker van”, mompelde hij. “Ik vind het heel erg dat zij dit hebben moeten meemaken.” Sander zei na afloop tegen Omroep Brabant dat hij het jammer vindt dat de zaak niet inhoudelijk is behandeld, maar dat hij het goed vindt dat het OM het serieus neemt en daar de tijd voor neemt. De excuses van de verdachte accepteert hij. “Hij is niet helemaal helder geweest en heeft drie keer zijn excuses aangeboden. Dat vind ik fijn richting mijn kinderen. Het is altijd beter dan wanneer hij het niet doet.” De inhoudelijke behandeling van de zaak staat nu gepland op 25 juni.

Hier zie je hoe de dief er op die decemberochtend vandoor ging met de auto van het gezin:

De volkszanger samen met zijn vrouw Sylvana en hun kinderen: