Grote drugscontrole na hardcorefestival: 3 personen mogelijk onder invloed

Bij de grote alcohol- en drugscontrole na hardcorefestival Masters of Hardcore in Den Bosch hebben drie mensen positief getest. Er is bloed afgenomen om te kunnen vaststellen of zij daadwerkelijk onder invloed waren.

Automobilisten van het evenement in de Brabanthallen kregen steekproefgewijs een blaas- of speekseltest. Er waren ook artsen aanwezig die ter plekke bloed afnamen om middelengebruik te kunnen vaststellen.

De politie controleerde op verschillende plekken in de omgeving. De controle, waarbij twintig medewerkers betrokken waren, was tot diep in de nacht. 30.000 bezoekers

Het festival trekt zo'n 30.000 bezoekers. Vorig jaar werden er zestien automobilisten betrapt op drugsgebruik en vier op alcohol. De politie heeft niemand aangehouden.