Dak waait van huizenblok in Roosendaal: 'We zijn dakloos'

Een enorme windvlaag heeft in de nacht van zondag op maandag het complete dak van een huizenblok in Roosendaal afgeblazen. "Het leek wel de film Twister, het klonk alsof er een enorme stofzuiger over ons huis ging", vertelt bewoner Joost Elsten.

Opluchting Tal van bewoners staan maandagochtend bijna een beetje melig op straat. Geschrokken van het enorme natuurgeweld, maar vooral ook opgelucht dat er alleen materiële schade is. "Ik ben dakloos", zegt de eigenaar van de andere hoek. Hij woont er nog niet, maar is volop aan het verbouwen aan zijn woning. Hij wil er over een aantal weken intrekken. "Maar ik zal nu wat langer geduld moeten hebben."

De ravage voor de vier huizen aan de Kastanjeberg in Roosendaal is groot. Dakleer, hout, bakstenen en twaalf zonnepanelen werden door de windvlaag van het dak getrokken. "De wind heeft het dak als een cadeaupapiertje opgepakt, omgevouwen en alles eraf gegooid." Bewoner Joost Elsten woont in een van de twee hoekhuizen. De kracht van de windvlaag was zo groot dat een aantal zonnepanelen door de brandweer uit een boom gehaald moest worden.

"Wind, pech en op de verkeerde plek een huis gekocht", grapt Daan van Oosterbosch. Hij woont naast de buurman die nog aan het verbouwen is. "Het was echt heel plaatselijk, want de containers die al op straat stonden om maandag geleegd te worden, staan nog gewoon recht."

Over de omvang van de schade valt maandagochtend nog weinig te zeggen. De calamiteitendiensten zijn er even na negen uur om te kijken hoe ze de daken kunnen repareren. "We hopen maar dat het droog blijft", zegt Van Oosterbosch.

Constructiefouten

Waarom het juist bij dit ene huizenblok helemaal misging en andere huizenblokken gespaard bleven, blijft gissen. Naast en tegenover het getroffen blok staan drie identieke huizenblokken die geen schade hebben. Pure pech dus, of is er toch meer aan de hand?

Bij de overbuurman is een paar jaar geleden de punt van het dak afgewaaid, weet Elsten. De schroeven en pluggen waarmee de zonnepanelen zijn vastgemaakt, zouden niet diep genoeg in de stenen zijn geboord. "Het is moeilijk hard te maken dat het een constructiefout is, maar het lijkt er wel op." De overbuurman heeft daarna de bevestiging verbeterd. "De zonnepanelen zouden windkracht tien makkelijk aan moeten kunnen, maar je ziet het: het is iets harder geweest."