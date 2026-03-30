Advertentie
Supermarkt en huizen ontruimd vanwege rook, broodjes blijken de oorzaak
Vandaag om 11:20 • Aangepast vandaag om 12:31
De Albert Heijn aan het Kloosterpad in Sint-Michielsgestel is maandagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege rook in de winkel. Ook bewoners van appartementen boven de supermarkt moesten vanwege de rook hun huis uit.
Rond half elf sloegen medewerkers alarm omdat er rook in de supermarkt hing. Uit voorzorg werden klanten en personeel naar buiten gestuurd.
De brandweer kwam op de melding af en ontdekte dat er geen brand was, maar dat broodjes te lang in de oven hadden gelegen. Dat waren koffiebroodjes, kaneelbroodjes en croissantjes. "Deze zijn vandaag in de aanbieding", grapte een brandweerman.
De verbrande broodjes hebben niet voor schade gezorgd. De winkel is weer open.
Advertentie
Advertentie