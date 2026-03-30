Supermarkt en huizen ontruimd vanwege rook, broodjes blijken de oorzaak

De Albert Heijn aan het Kloosterpad in Sint-Michielsgestel is maandagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege rook in de winkel. Ook bewoners van appartementen boven de supermarkt moesten vanwege de rook hun huis uit.

Rond half elf sloegen medewerkers alarm omdat er rook in de supermarkt hing. Uit voorzorg werden klanten en personeel naar buiten gestuurd.

De brandweer kwam op de melding af en ontdekte dat er geen brand was, maar dat broodjes te lang in de oven hadden gelegen. Dat waren koffiebroodjes, kaneelbroodjes en croissantjes. "Deze zijn vandaag in de aanbieding", grapte een brandweerman. De verbrande broodjes hebben niet voor schade gezorgd. De winkel is weer open.

De broodjes lagen te lang in de oven (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink)