Storm verrast Brabant: 'We gaan dit de komende tijd vaker zien'

Het was een onstuimige zondagnacht. Harde wind richtte in de nacht van zondag op maandag op verschillende plekken in de provincie flinke schade aan. De storm kwam voor velen uit de lucht vallen, omdat er geen code geel was afgegeven. Hoe kan dat?

Het KNMI houdt bij het afgeven van code geel met meer meerdere dingen rekening, onder meer de verwachte impact. "Het was midden in nacht, zeer plaatselijk en van heel korte duur. Ik sluit niet uit dat dit is meegewogen bij het afgeven van de waarschuwing", zegt Van Bernebeek. "In de kustprovincies werd wel code geel voor harde windstoten afgegeven, maar daar ging het om een wat groter gebied."

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza waren er in onze provincie wel wat signalen zichtbaar die wezen op een aanstaande onstuimige nacht. "Maar het was dit keer heel plaatselijk. Ook was het van korte duur. Ik denk dat 98 procent van de mensen in Brabant er niks van heeft gemerkt."

Daarbij blijft het een inschatting. "Je ziet vaker dat dit soort buien langer doorgaan of zich verder landinwaarts ontwikkelen dan modellen vooraf aangeven. Het KNMI had waarschijnlijk verwacht dat het vooral bij de kustprovincies zou blijven. Maar de buien trokken op sommige plekken door tot verder landinwaarts. Dat blijft lastig."

Hoe ontstaat een storm?

Volgens de meteoroloog van Weerplaza heeft het onstuimige weer te maken met een plotselinge verandering van luchtsoort. "Er trok een soort koufront over het land. Daarbij koelt de lucht op zo’n vijf tot zes kilometer hoogte ineens sterk af en verdringt die de warmere lucht. Dat kan gepaard gaan met kort, heftig weer."

Ook was er windschering aanwezig. Dan verandert de wind plotseling qua windsnelheid of windrichting. "Daardoor kunnen buien extra krachtig worden, met onweer en windstoten."

Volgens Van Bernebeek past de situatie van zondagnacht bij de overgang naar het zomerseizoen, van april tot en met oktober. De dagen worden langer en overdag is het warmer. Hoe groter het verschil tussen warme lucht op de grond en koude lucht boven, hoe meer buien, onweer en windstoten kunnen ontstaan. Bereid je dus maar voor: "Dit is niet uitzonderlijk, we gaan dit de komende maanden vaker zien."