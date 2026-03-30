Vrijwilligers maken zwembad klaar voor zomer: ‘Straks weer stralend blauw’

Voor de vrijwilligers van stichting Ons Bad in Willemstad is het weer zover: het zwembad wordt klaargemaakt voor een nieuw zwemseizoen. Er wordt geschrobd, geklust en aan het groen gewerkt. Al elf jaar houden de vrijwilligers het bad draaiende, sinds zij het overnamen van de gemeente. “We wisten in het begin niets van zwembaden, alleen dat er water in zat.”

“Nu is het nog erg groen hé”, lacht voorzitter Gijs Piscaer van stichting Ons Bad. Samen met zijn collega’s is hij druk in de weer om het zwembad uit de 'winterslaap' te halen. “We vormen net een bedrijf”, vertelt hij bij Zuidwest TV. “We moeten zorgen dat het er weer netjes uitziet, we moeten inkopen doen en de prijzen en de abonnementsverkoop moeten op orde zijn.”

Voor de vrijwilligers zit er stiekem best wat tijd in, maar de enthousiaste voorzitter maakt dat niks uit. “Het is heel leuk om dit samen te doen. We zitten met zeven mensen in het bestuur en hebben zo’n tachtig vrijwilligers. We vormen een hechte club mensen, iedereen kent elkaar.”

In 2015 namen de vrijwilligers het zwembad over van de gemeente Moerdijk. “De kosten werden te hoog en de gemeente wilde van het zwembad af. Onze kinderen hadden toen nog de leeftijd dat zij op hun fietsje naar het zwembad reden. Wij vonden het belangrijk dat dit zo kon blijven. Met een groep ouders hebben we toen besloten het zwembad over te nemen van de gemeente.”