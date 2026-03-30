Gewonnen! Maar of uitfans door deze ramen iets hebben gezien is de vraag

Voetbal kijken als supporter in het uitvak? Als bezoeker in het stadion van Willem II valt dat vies tegen. Smerige ramen belemmerden dit weekend het zicht, meerdere supporters uitten hun frustratie. 'Dit is een van de meest bizarre uitvakken van Nederland', schrijft een van hen op sociale media.

De ophef begon zaterdagavond tijdens de wedstrijd in Tilburg tussen Willem II en De Graafschap. Bij aankomst gingen supporters los op sociale media. 'Jullie hadden de ramen wel mogen wassen, mijn god zeg', reageert een van hen. Een ander voegt toe: 'Je wordt als een crimineel behandeld in zulke uitvakken.'

Ook menig Willem II-supporter laat zich erover uit: 'Als Willem II-supporter schaam ik me dood voor die gevangenis waarin de uitsupporters worden geplaatst.'

Schoonmaken

Willem II heeft nog niet gereageerd op vragen over het vieze uitvak. Of de club het voor de volgende wedstrijden gaat schoonmaken is dan ook niet duidelijk. Uiteindelijk won De Graafschap met 0-2. Maar de grote vraag is of de fans uit Doetinchem de doelpunten überhaupt hebben gezien.