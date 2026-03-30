Kraan dreigt om te vallen, oven en keukendelen vallen 4 etages naar beneden
Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 13:59
Een kraan dreigde vanmorgen om te vallen in Eindhoven. De kraan bleek te zwaar beladen. Een oven en keukenonderdelen vielen daardoor van vier etages hoog naar beneden, melden de handhavers van het Eindhovense centrum maandag.
Handhavers zetten samen met de politie de omgeving af. De brandweer was snel aanwezig heeft de kraan veiliggesteld en omlaag gebracht.
