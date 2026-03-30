Massale vechtpartij op voetbalveld, oor van Ossenaar afgebeten

De wedstrijd tussen BVV uit Den Bosch en DESO uit Oss is zondagmiddag volledig uit de hand gelopen. De scheidsrechter trok in totaal zeven rode kaarten en bij een vechtpartij is een groot deel van het oor van een Ossenaar afgebeten. De politie en de KNVB onderzoeken de zaak. Omroep Brabant heeft de foto van het afgebeten oor gezien maar vindt deze te gruwelijk om hier te plaatsen.

Het duel in Den Bosch leek in een 3-0 overwinning van BVV te eindigen, totdat vlak voor tijd na een overtreding van een BVV-speler en een reactie van zijn tegenstander een ruzie ontstond op het veld. “Het had gewoon op het veld opgelost moeten worden, maar er kwam een BVV-supporter het veld opgelopen die meteen begon te meppen. Toen er een klap terug volgde, renden tientallen mensen het veld op die schopten en sloegen”, zegt een woordvoerder van DESO. Bij de vechtpartij werd een groot deel van een oor afgebeten van de vader van een DESO-speler. “Schandalig, het is te vies voor woorden. Ik sprak na afloop met een aantal neutrale voetballiefhebbers, die zeiden ook dat ze dit nog nooit hadden gezien”, aldus de woordvoerder. Hij vervolgt: “Er is over en weer gevochten, dat is niet goed te praten. En DESO staat al bij velen bekend als een vervelende club, maar dit komt niet door ons. Het is geëscaleerd door de man die het veld op rende. Anders was het nooit zo uit de hand gelopen.”

"Om verdere escalatie te voorkomen, zijn we weggegaan."

De woordvoerder geeft aan na afloop bedreigd te zijn door Bosschenaren. “We waren maar met een man of negen en we kregen te horen dat we beter weg moesten gaan. Er was ‘versterking’ vanuit Den Bosch onderweg. Nou maken ze me echt niet bang maar er waren ook mensen met kinderen bij. Om verdere escalatie te voorkomen zijn we maar weggegaan.” De politie was met meerdere wagens op het sportpark en heeft de gegevens van zo'n 25 mensen verzameld. Er is aangifte gedaan door mensen van beide clubs. In totaal werden er bij de vechtpartij zeven rode kaarten uitgedeeld, maar de woordvoerder denkt dat de scheidsrechter niet exact wist wie er bij betrokken waren. “Er is zelfs een rode kaart uitgedeeld aan een jongen die onder de douche stond.”

"Helaas ontstonden er opnieuw confrontaties."

Het bestuur van BVV geeft aan direct te hebben ingegrepen. "We zijn erin geslaagd om een deel van het publiek naar één zijde van het veld te begeleiden. Helaas ontstonden er aan de andere kant opnieuw confrontaties tussen toeschouwers. We zijn erin geslaagd de rust te herstellen. Op verzoek van de scheidsrechter zijn beide teams naar de kleedkamers gegaan, waarna hij heeft besloten de wedstrijd definitief te staken. De spelers konden het sportpark rustig verlaten." In een reactie geeft het bestuur aan dat ze moeilijk kunnen begrijpen hoe snel deze situatie kon escaleren. "Juist omdat er voorafgaand geen duidelijke aanleiding was, noch op het veld noch daarbuiten. Indien het publiek niet het veld op was gekomen, hadden wij er vertrouwen in gehad dat de scheidsrechter de situatie op passende wijze had kunnen beoordelen en bestraffen." Het bestuur betreurt wat er op het sportpark is gebeurd. "We reflecteren ons handelen en stellen onszelf de vraag of wij op dat moment nog meer hadden kunnen doen."