Noodoplossing scouting Berkel-Enschot houdt ze weer een jaar open

Scouting Berkel-Enschot leeft al sinds 2023 in onzekerheid omdat zij een nieuw onderdak moet zoeken voor haar club. Het huurcontract loopt namelijk af. Eerst zou zij deze januari het pand uit moeten, toen eind maart en nu is die termijn verlengd naar maart volgend jaar. “We zijn niet dakloos en blijven nog even draaien op dezelfde locatie, maar we gaan in ruimte en tijd erop achteruit”, zegt bestuurslid Danny van Houtum.

Geen nieuw onderdak zou betekenen dat de scouting moet ophouden met blijven bestaan, maar de club heeft nu een jaar ademruimte. Die gaat onderhuren bij de nieuwe huurder van hun huidige pand, een oude tennishal. De nieuwe huurder wacht op zijn vergunning en gaat het pand daarna verbouwen tot een buitenschoolse opvang. In de tussentijd kan de scouting hun activiteiten voortzetten.

Minder ruimte en tijd

Maar dat kan niet zoals ze gewend zijn. De club gaat er qua tijd en ruimte op achteruit. “Dit is niet ideaal, maar altijd beter dan dakloos zijn”, stelt Danny bij Omroep Tilburg. Zo moet de scouting bijvoorbeeld hun materialen in een leegstaand pand van de gemeente opslaan omdat ze anders in de knel komen met de beschikbare ruimte.

Ook vreest Danny voor de moraal van de vaste vrijwilligers. “Zij hebben een groot logo geschilderd, daar zijn ze trots op, maar er komt een moment dat die nieuwe huurder die muur eruit gaat breken. Dat is logisch en normaal, maar het gaat iets doen met de inzet van de vrijwilligers als ze zien dat dat afgebroken wordt”, zegt het bestuurslid.

Onzekerheid nog niet voorbij

Volgend jaar volgt weer dezelfde discussie, want waar gaat de scouting dan naartoe? Momenteel zijn de gemeente en de scouting in gesprek over een locatie waar weinig over naar buiten kan omdat deze niet in bezit is van de gemeente. Eerder hebben de twee partijen gesprekken gehad over bijvoorbeeld een kavel naast de boogschuttersvereniging, maar die bleek niet geschikt voor jonge kinderen vanwege de veiligheidsvoorschriften.

De scouting zit te popelen op een vaste locatie. “Het dossier begint zwaar te wegen op de vrijwilligers”, stelt Danny. Zonder bestaansgarantie vragen sommigen zich af of het wel zin heeft om de huidige investering te doen. “De toekomst zit in een permanente oplossing”, zegt het bestuurslid. “Dit is een noodoplossing.”