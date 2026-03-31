Eindhovense harmonie speelt 'interland' in Philips Stadion

Voordat Nederland en Ecuador dinsdagavond de strijd met elkaar aanbinden in het Philips Stadion luisteren ze eerst gezamenlijk naar Philharmonie Brainport. De Eindhovense harmonie speelt beide volksliederen. En dat is niet voor het eerst.

De oudere PSV-fan weet nog dat de Philips Harmonie - de vroegere naam van Philharmonie Brainport - altijd optrad in de rust van de Europese wedstrijden van de Eindhovenaren. De eerste keer gebeurde dat op 1 november 1955. PSV nam het in het gloednieuwe Europacup I-toernooi op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien, destijds een topploeg. PSV ging met 1-6 kansloos onderuit. Coen Dillen maakte de enige Eindhovense treffer, het eerste Europese doelpunt ooit van PSV. Daarna speelde de Philips Harmonie, met de kenmerkende rode pakken met witte pet, tientallen keren op de grasmat van het Philips Stadion. De Philips Harmonie was als bedrijfsorkest van Philips jarenlang een visitekaartje van het elektronicaconcern. In 1969 vloog de complete harmonie naar Wenen om op te treden voor een wedstrijd van PSV tegen Austria Wien. "We liepen daar voor 70.000 man over de sintelbaan van het Praterstadion met de Radetskymars. Philips was toen heel groot in Oostenrijk", zegt Jan van Moorsel oud-bestuurslid van de harmonie.

"In de rust was het altijd een feestje", herinnert oud-concertmeester van de harmonie Gerard van de Ven zich nog levendig. "Voor de Oost-tribune speelden we dan El Gato Montés. Het hele stadion riep dan 'Olé.'" Het 'Olé' was in die jaren bijna een tweede clublied voor PSV. Vanaf begin jaren 70 verzorgde het orkest het programma in de rust van de wedstrijden. "We liepen dan met wel honderd man op het veld." Rond de eeuwwisseling kwam daar verandering in en stopten de optredens van de harmonie op het veld van het Philips Stadion. "De UEFA kwam met allerlei eisen en er mocht steeds minder." De grootste blunder beleefde de Philips Harmonie met datzelfde Olé-muziekstuk in Barcelona. "We speelden El Gato Montés in een vol Camp Nou voor 100.000 supporters, maar dat is een Spaans liedje. Barcelona is de hoofdstad van de regio Catalonië en de Catalanen hebben een bloedhekel aan Spanjaarden, dus vlogen ons de mandarijnen om de oren. Een trombonist kreeg een muntje tegen zijn schuif. Die kon niet meer spelen. Gelukkig had de harmonie ook nog het clublied van Barcelona bij zich en El Sagadors, het Catalaanse volkslied. Toen was alles weer goed."

De Philips Harmonie in Camp Nou in Barcelona in 1994 (foto: archief Philharmonie Brainport).

In 1956 speelde de Philips Harmonie voor het eerst een 'interland'. In later jaren speelde het orkest bij meerdere interlands van het Nederlands elftal. Onder andere tegen Polen en Rusland. Op 2 september 2011 peelde de harmonie de volksliederen voor het laatst. Nederland versloeg toen San Marino met 11-0 in het Philips Stadion.

Matty Cilissen, de huidige dirigent van Philharmonie Brainport was er in 2011 ook bij. "Het geeft toch wel bepaalde kick om dat te mogen doen. Het is absoluut een eer. Als het publiek dan begint mee te zingen voel je de verbondenheid." Zenuwachtig is hij niet, maar zo'n optreden in een vol stadion brengt wel de nodige spanning met zich mee. "Het moet er natuurlijk wel strak uitzien als we over het veld marcheren." "Allemaal strak vooruit kijken!" Tijdens de laatste repetitie maandagavond spreekt hij de muzikanten streng toe. Met Vlaamse tongval. Of het feit dat hij als Belg het Wilhelmus moet dirigeren nog een probleem is? "Ik ben in al die jaren toch wel een halve Nederlander geworden."