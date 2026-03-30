Kraai met geamputeerde vleugel met tape gevonden: 'Niet levensvatbaar meer'

De dierenambulance heeft in Sprang-Capelle een kraai gevonden met een geamputeerde vleugel. Op de plek waar de vleugel hoorde is tape geplakt.

Het dier is bij de ambulance terecht gekomen via een melding. Volgens voorzitter Rens van Lieshout heeft iemand de vleugel er moedwillig afgehaald. "Iemand heeft al langer geleden geprobeerd het bloeden te stoppen."

De kraai heeft geen enkele kans meer om te overleven in het wild. "Hoe haal je het in je hoofd om een weerloos dier dit aan te doen?", schrijft Dierenambulance Brabant Noord-Oost. De dierenambulance noemt het geen incident, maar 'pure mishandeling'. "Onnodig, wreed en compleet respectloos tegenover een levend wezen." De dierenambulance wordt er stil van. "En vooral ontzettend boos. Dieren zijn geen wegwerpartikelen."

Niet levensvatbaar

De kraai is overgebracht naar Wildopvang Brabant. Van Lieshout verwacht niet dat de vogel nog lang zal leven, omdat wilde dieren niet in gevangenschap gehouden mogen houden. "Een wild dier kan zo niet leven. En wilde dieren die niet levensvatbaar zijn, worden uit hun lijden verlost."

"Dat is wat die persoon de kraai heeft aangedaan. Hij kan niet terug de natuur in, want dan wordt ie zelf een prooi."