Tilburgse topambtenaar verdiende geld via man: 240 uur taakstraf geëist

Bij de gemeente Tilburg gingen eind 2017 alle alarmbellen af: een nieuwe directeur had vijf mensen ingehuurd, maar via een ingewikkelde constructie kregen zij en haar man daar fors voor betaald. Er volgden vele onderzoeken en pas na acht jaar volgde deze maandag een rechtszaak in de rechtbank in Den Bosch. Beide partners moeten, als het aan justitie ligt, een taakstraf van 240 uur krijgen en ze moeten ruim 80.000 euro terugbetalen.

Maar daar zijn beide echtelieden het totaal niet mee eens. Claudia J. (57) en Erik de V. (56), die al jaren in Antwerpen wonen, ontkenden alle aantijgingen. Ze zaten naast elkaar voor de rechters en hadden gezamenlijk een advocaat. Volgens Erik de V. zat er geen kwade opzet achter en kreeg hij ongevraagd commissie. Claudia kwam in de zomer van 2016 bij de gemeente Tilburg werken als directeur bedrijfsvoering. “Een slangenkuil was het”, vertelde de vrouw over die tijd. “Mensen hadden me al gewaarschuwd dat ook ik het niet lang zou volhouden op die plek. De nieuwe topambtenaar merkte al snel, vertelde ze, dat het lastig was om goed ict-personeel te krijgen. Toen ze dat thuis met haar man Erik besprak, had hij wel een oplossing. Hij zat in die tijd in de detachering van ict-personeel en had een goed netwerk. Het leek dé oplossing voor een probleem, maar uiteindelijk werden de problemen echter alleen maar groter. In totaal werden er vijf mensen ingehuurd door de gemeente Tilburg en allemaal via een bevriend Belgisch bedrijf van Erik de V. En dat bedrijf bleek weer forse sommen geld over te maken aan de Belgische bv van Erik én Claudia, de topambtenaar. Opvallend was dat de eerste ingehuurde persoon een goudmijn was voor de twee. Zelf kreeg de man zo’n 30 euro per uur, maar Erik kreeg per uur dat de man werkte 62,50 euro overgemaakt. En dat een half jaar lang. “Een presentje”, noemde de officier van justitie dat, omdat het de eerste was en er meer zouden volgen voor het Belgische tussenbedrijf. Bij de volgende werknemers kreeg Erik de V. telkens zo’n negen euro per uur.

In totaal ging het in anderhalf jaar om meer dan een ton aan commissie die de twee echtelieden zo wilden opstrijken. Maar het bleef bij 54.000 euro omdat na een overname van de Belgische tussenpersoon de nieuwe eigenaar de constructie niet vertrouwde en de betalingen stopzette. De gemeente kwam later ook achter de constructie en deed aangifte tegen Claudia en Erik. Die belandden niet in de cel, maar een inval in hun Antwerpse huis met twaalf man maakte genoeg indruk om te beseffen dat ze vanaf dat moment als criminelen werden gezien.

