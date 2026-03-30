Deze mannen halen duizenden euro's van iemand zijn rekening af

Een vrouw van in de tachtig is in november slachtoffer geworden van geraffineerde bankhelpdeskfraude in Tilburg, nadat ze haar pinpas mee heeft gegeven aan een speciale koerier. In opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien hoe de oplichters bij een pinautomaat in Tilburg en Amsterdam geld van haar rekening afhalen.

Drie dagen lang wordt de vrouw benaderd door de criminelen, via mail, telefoon en aan de deur. Eerst vertrouwt ze het nog niet helemaal, maar als ze te horen krijgt dat er virussen op haar bankpassen zitten en haar bankrekening gevaar loopt, gelooft ze de oplichters. De vrouw wordt gevraagd om al haar passen en pincodes aan een koerier mee te geven. Ze doet dit en een koerier neemt alles mee. Uiteindelijk wordt er op woensdag 12 november bij een pinautomaat aan de Daniel Josephus Jittastraat in Tilburg gepind met de gestolen passen. Een dag later is het ook raak in Amsterdam. Gedurende de twee dagen verdwijnen er duizenden euro’s van de rekening van de vrouw.

Vastgelegd bij pinautomaten

Op camerabeelden uit Tilburg zijn twee verdachten te zien. Bij dezelfde automaat pint op 12 november eerst een man in een zwarte Adidas-jas, een spijkerbroek en lichte sneakers. Opvallend is dat hij zijn telefoon voor zijn gezicht houdt. Later verschijnt mogelijk nog een tweede verdachte. Die draagt een witgrijs vest, witte sneakers en een donkere spijkerbroek. Ook heeft hij zijn capuchon over zijn hoofd. Meteen schermt hij de camera van de pinautomaat af, maar de camera legt net op tijd een deel van zijn gezicht vast. Ook in Amsterdam gepind

De man met de zwarte Adidas-jas duikt ook de volgende ochtend op in Amsterdam. Daar wordt hij opnieuw vastgelegd in een supermarkt en bij een pinautomaat. In Amsterdam heeft hij weer de zwarte Adidas-jas aan. Alleen draagt hij nu ook een bril. De politie gaat er vanuit dat dezelfde man op meerdere plekken geld heeft gepind of geprobeerd heeft te pinnen en wil graag weten wie dit is. Ook is de politie opzoek naar de tweede verdachte, de man met het witgrijze vest en de capuchon.

Bankhelpdeskfraude Tilburg (foto: Bureau Brabant).