Deze man steelt een fatbike en slaat de eigenaar met een kettingslot
Een man is op 3 januari in Tilburg mishandeld en op brute wijze van zijn fatbike beroofd. In Bureau Brabant is te zien hoe het slachtoffer samen met zijn vriendin twee mannen betrapt bij zijn fatbike. Als hij probeert zijn fiets terug te krijgen, wordt hij meerdere keren met het kettingslot geslagen en belandt hij in het gips.
Het gebeurt allemaal op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Jan Heijnsstraat. Daar heeft het slachtoffer zijn fatbike op slot staan in een van de naastgelegen fietsrekken. Als de eigenaar en zijn vriendin rond 22.00 uur terugkomen, zien ze dat twee mannen met die fiets bezig zijn.
De twee proberen het kettingslot open te krijgen en worden betrapt. In plaats van er meteen vandoor te gaan, lopen ze rustig weg. Een van de mannen loopt doodleuk met de fatbike weg, de ander loopt een andere kant op.
Met kettingslot geslagen
De eigenaar laat het er niet bij zitten en gaat erachteraan. Op camerabeelden is te horen en te zien wat er gebeurt. Zo roept hij meerdere keren dat de fietsendief zijn fatbike moet loslaten. Maar in plaats van te stoppen, haalt de man uit met het kettingslot. Meerdere keren slaat hij tegen de eigenaar aan, die hierdoor zelfs in het gips moet.
Op verschillende camera's is te zien hoe de dief vervolgens op de fatbike springt en wegfietst in de richting van de Vredeman de Vriesstraat. De tweede verdachte is niet op beeld vastgelegd. Van hem heeft de politie hierdoor ook geen signalement.
Van de man die er met de fatbike vandoor gaat, hebben ze wel een signalement. Hij droeg die dag een zwarte winterjas, een donkere broek, donkere sneakers en een muts.
De politie wil graag weten wie de man(nen) zijn en roept getuigen op zich te melden.
